Arka Sokaklar dizisinin Zeliha'sı Yüsra Geyik sosyal medyayı sallıyor!

Güzel oyuncu Yüsra Geyik daha önce Arka Sokaklar dizisinin Zeliha'sı olmaktan bir an bile sıkılmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Yaklaşık 12 yıldır aynı karakteri canlandıran Yüsra Geyik Arka Sokaklar dizisinde 500 bölümü geride bıraktı. Sosyal medyada da son dönemlerde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncunun en son paylaştığı fotoğraf yoğun ilgi gördü.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN ZELİHA'SI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Resmen ekranlarda büyüyen Arka Sokaklar dizisinin Zeliha'sı Yüsra Geyik'in dizide ki 12. yılı. Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşındaydı şimdi ise 28 yaşında olan güzel oyuncu dizide rol almaya devam ederken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Yüsra Geyik'in en son paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü not da gözlerden kaçmadı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına "Fotoğrafı çektikten hemen sonra yüzümden düşen 1000 parçayı hızlıca topladım." yazdı.