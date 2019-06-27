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  3. Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'da komiser Hüsnü'nün kızı rolüyle tanınan Yüsra Geyik'in dün akşam paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada ses getirdi. Genç oyuncunun fotoğrafını kısa süre içerisinde binlerce kişi beğendi.

Yıllardır Arka Sokaklar'da oynadığı Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Yüsra Geyik dün Instagram hesabından leopar desenli elbiseli fotoğrafını paylaştı. Genç oyuncunun takipçileri bu fotoğrafın altına ' Harikasın, yok böyle tatlılık' yorumlarında bulundular.

13 SENEDİR ARKA SOKAKLARDA OYNAYAN YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 

Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 13 senedir Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.







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