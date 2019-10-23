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  3. Arka Sokaklar dizisine iki yeni transfer bombası! Wilma Elles ve Mert Öcal da kadroda

Arka Sokaklar dizisine iki yeni transfer bombası! Wilma Elles ve Mert Öcal da kadroda

Arka Sokaklar dizisine iki yeni transfer bombası! Wilma Elles ve Mert Öcal da kadroda

Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizilerinden olan Arkada Sokaklar transfere doymuyor. Son olarak diziye iki ünlü oyuncu daha dahil oldu.

Kanal D ekranlarında 14 yıldır yayınlanan ve adeta fenomen olan Arka Sokaklar dizisi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna bu kez de ünlü oyuncular Wilma Elles ve Mert Öcal dahil oldu.

KASIM AYINDA EKRANLARA GELECEKLER

Arka Sokaklar kadrosuna katıldıkları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Wilma Elles ve Mert Öcal, sürpriz iki karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Sette çekimlere başlayan iki oyuncunun yer alacağı sahneler Kasım ayında ekrana gelmeye başlayacak.

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