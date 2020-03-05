Arka Sokaklar dizisinde şaşırtan ayrılık! O isim veda ediyor
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacak. Dizide 519. bölümünden itibaren Nadya karakteriyle dahil olan Wilma Elles, 547. bölümde diziye veda edecek.
14 yıldır ekranda olan Arka Sokaklar dizisinin ekibine bir oyuncu veda etmeye hazırlanıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun imza attığı diziye Nadya karakteriyle katılan Wilma Elles'in 18 bölümlük macerası sona eriyor. Ünlü Alman oyuncu Arka Sokaklar dizisinin 547. bölümünde diziden ayrılıyor...