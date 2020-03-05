Arka Sokaklar dizisinde şaşırtan ayrılık! O isim veda ediyor

14 yıldır ekranda olan Arka Sokaklar dizisinin ekibine bir oyuncu veda etmeye hazırlanıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun imza attığı diziye Nadya karakteriyle katılan Wilma Elles'in 18 bölümlük macerası sona eriyor. Ünlü Alman oyuncu Arka Sokaklar dizisinin 547. bölümünde diziden ayrılıyor...