Arka Sokaklar 564. yeni bölüm fragmanı izleme linki! Arka Sokaklar 565. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 564. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar her cuma Kanal D ekranında seyirci karşına çıkıyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Rıza Baba'ya doğrul tutulan silah sonrası izleyenler Arka Sokaklar Rıza Baba vurulacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Arka Sokaklar 564. bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA VURULACAK MI?

Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde Rıza Baba namlu ile burun buruna geliyor. Ekip, Rıza Babayı kurtarmak için takas yapmaya karar veriyor. Rıza Baba'nın kaçırılması karşılığında Engin Müdür'ün Nuran'ı Civan'a teslim etmek istemesi yer aldı. Engin Müdür'ün polislik hayatının bitmesine neden olabilecek kararı bu hafta heyecanlı anlara sahne olacak.

ARKA SOKAKLAR 564. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKA SOKAKLAR 564. BÖLÜM ÖZETİ

Asım’ı kurtaran Rıza, Mesut, Hüsnü, Engin ve Ali’nin içerisinde bulunduğu ekip hastanedeki Asım’ı ziyarete gelirler. Bu esnada doktor, Asım’ın karın bölgesinde bir tuhaflık fark eder. Hastane yakınlarına kadar gelen Civan elinde ki kumandanın düğmesine basar, o anda Asım’ın karın boşluğunda ki bomba düzeneği çalışmaya başlar. Civan bombayı patlatır. Büyük bir kaos olur. Eş zamanlı olarak telefon konuşması için dışarı çıkan Rıza Baba, Civan tarafından kaçırılır.

Bombanın ilk şoku atlatıldıktan sonra Rıza Baba’nın olmadığını fark ederler. Yapılan incelemelerde Rıza Baba’nın, Civan tarafından bir minibüs ile kaçırıldığı anlaşılır. Minibüsün izini sürüp vardıkları noktada minibüsü terkedilmiş bir halde bulurlar, İncelemek için Ali minibüse biner ve burada da başka bir bomba düzeneğini aktive eder. Ayağını pimin üzerinden çekemez, geri sayım başlamıştır. Civan, Rıza Baba karşılığında kız kardeş Nuran’ı istemektedir. Engin Balkan önderliğinde ekibimiz Rıza Babayı sağ salim kurtarmanın peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR 565. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 565. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.