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  3. Arı saldırısına uğrayan ünlü oyuncu ölümden döndü

Arı saldırısına uğrayan ünlü oyuncu ölümden döndü

Arı saldırısına uğrayan ünlü oyuncu ölümden döndü

Bahçesinde meyve toplayan Burcu Kara, arıların saldırısına uğradı. 15 yerinden arı sokan ünlü oyuncuyu kaçerken komşusunun köpeği de ısırdı. Ölümden döndüğünü ifade eden Kara yaptığı açıklamada, "Hayatta kaldığım için şükrettim" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Burcu Kara ölümden döndü. 2. Sayfa programının haberine göre; Burcu Kara meyve toplarken, arıların saldırısına uğradı. Ölümden döndüğünü belirten oyuncu, “Kuzenimle ağaçtan incir topluyorduk. İlk önce 2-3 tane arı geldi. Daha sonra sayıları artınca kuzenim, eliyle uzaklaştırmaya çalıştı. Korkup kaçınca, 10’dan fazla arı üzerime kondu. Panikle ikimiz de ayrı tarafa koştuk. Gittiğim yönde kovanı açık arılar vardı. O yüzden bir anda hepsi vücudumu sardı” açıklamasını yaptı.

Telaşlandığını söyleyen Kara, “O sırada komşumuzun köpeği de bana saldırdı ve ayağımı ısırdı. Hızlıca komşumun evine sığınıp, hemen kendimi banyoya attım ve suyun altına girdim.

Üzerimdeki arıları o şekilde temizledim. Yaklaşık 15 tane arı soktu. Doktor alerji ilacı verdi. Ertesi gün göz kapaklarımdan bile arıların iğnelerini çıkardık. Bacağımda izler kalacak ama önemsemiyorum. Hayatta kaldığım için şükrettim. İçtiğimin kahvenin bile değerini anladım” şeklinde konuştu.

Kara daha sonra eşiyle çekildiği bir karesini Instagram hesabından, "Şükür iyiyim. İyiyiz artık. Soran herkese çok teşekkürler" notuyla paylaştı.

 

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