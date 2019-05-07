Ardern evlilik teklifini anlattı

Nişan haberinin resmen duyurulmasının ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Ardern, Paskalya tatili sırasında aldığı evlilik teklifi karşısında şaşırdığını söyledi. Ardern, düğünle ilgili henüz bir plan yapmadıklarını da ekledi.

“Yakında gerçekleşecek evlilikle ilgili planlarınız neler?” sorusu üzerine önce “Başka bir soru alabilir miyiz” diyen Ardern, daha sonra “İnanın hiçbir fikrim yok. Evlenme teklifi bana sürpriz oldu. Tıpkı birçok benzer çift gibi, henüz plan yapmış değiliz. Bu nedenle pek çok sorunuz olabilir ama benim verecek cevabım yok” dedi.

"SON DERECE ROMANTİKTİ"

Gazetecilerin, “Bu konuda bilgiye aç Yeni Zelandalılar var” diyerek daha fazla detay istemesi üzerine Ardern, şöyle konuştu: “Bunun toplum önünde bir iş olduğunu kabul ediyorum. Hayatımızın göz önünde olduğu gerçeği ile de barışığım. Ama bazı şeyleri kendimize saklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama size teklifin nerede geldiğini söyleyebilirim. Mahia’daydık. Mokatahi Tepesi’nde oturuyorduk. Ben, Clark ve korumalar bir aradaydık. Yani oldukça samimi bir ortamdı. Mahialı birkaç kişi ve Clark’ın bana aldığı çikolatayı yemek isteyen bir de köpek vardı yanımızda. Yani ortam son derece romantikti. “

2013 yılından beri birlikte olan Ardern ile Gayford’un 2018 yılında bir kız çocukları olmuştu.

Yeni Zelanda’nın 1856'dan bu yana gördüğü en genç başbakan olan Ardern, 2007'de suikaste kurban giden Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra görevi başında anne olan ikinci başbakan olmuştu.

Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne, o dönem üç aylık olan kızıyla katılmıştı.

(Sputnik News)