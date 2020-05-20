Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı! Aslıhan Doğan'dan eşine destek

Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı. Gelen tepkiler sonrasında açıklamada bulundu.

Turan, “Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali… İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar” dedi.

ASLIHAN'DAN EŞİNE DESTEK

Aslıhan Doğan Turan da bu konunun ne kadar yanlış olduğu üzerine Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...