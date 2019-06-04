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04 Haziran 2019 Salı 09:57 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 09:57

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan bugün sosyal medya hesaplarından oğulları Hamza Arda'nın fotoğrafını paylaştı.

Aslıhan Doğan oğlu Hamza Arda'nı fotoğraflarını Ramazan Bayramı'nda 'İyi Bayramlar' notu ile paylaştı. Hamza Arda bebeğin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Fotoğraflar adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Arda Turan geçtiğimiz hafta '7 ay geçmesine rağmen Hamza Arda'nın fotoğraflarını neden yayınlamıyorsunuz?' sorusuna "Eşim de ben de nazara inanıyoruz ve korkuyoruz. Biraz daha büyümesini bekliyoruz" diye cevap vermişti.

Hamza Arda 25 Ekim'de İstanbul'daki özel bir hastanede dünyaya gelmişti.

İŞTE ASLIHAN DOĞAN TURAN'IN YAYINLANDIĞI O FOTOĞRAFLAR









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