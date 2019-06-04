Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Doğan oğlu Hamza Arda'nı fotoğraflarını Ramazan Bayramı'nda 'İyi Bayramlar' notu ile paylaştı. Hamza Arda bebeğin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Fotoğraflar adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Arda Turan geçtiğimiz hafta '7 ay geçmesine rağmen Hamza Arda'nın fotoğraflarını neden yayınlamıyorsunuz?' sorusuna "Eşim de ben de nazara inanıyoruz ve korkuyoruz. Biraz daha büyümesini bekliyoruz" diye cevap vermişti.

Hamza Arda 25 Ekim'de İstanbul'daki özel bir hastanede dünyaya gelmişti.



İŞTE ASLIHAN DOĞAN TURAN'IN YAYINLANDIĞI O FOTOĞRAFLAR



















