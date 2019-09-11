Arda Turan - Berkay davasında karar çıktı! İşte Berkay'dan ilk açıklama

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

ARDA HANGİ SUÇLARDAN CEZA ALDI?

Arda Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak ve kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.



CİNSEL TACİZ SUÇLAMASINDAN BERAAT ETTİ



Arda Turan cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

BERKAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Şarkıcı Berkay Şahin, Arda Turan'a verilen ceza ile ilgili şunları kaydetti:

Kamuoyuna saygım tamdır. Emsal teşkil edecek bir dava... Siz bu konudan birine beraat vereceksiniz eğer, o zaman herkes ruhsatsız silah taşıyabilecek, tabiri caizse kahpece arkadan saldırabilecek. Bu, bu anlama geliyor... Beni ilgilendiren konu, bir ceza verilmeyip hükmün geri açıklanması olacaksa eğer, herkes hastane basabilir, birinin burnunu kırabilir, cinsel tacizde bulunur anlamına geliyor... O yüzden 3 yıl bana yeterli değildir.

Üst mahkemelere avukatlarımla başvuracağız. Kendisi son derece alkollüyken ‘Kardeşim ben böyle bir şey yapar mıyım’ dedi... Tanımadıysan bir özür dile... Özür dileyen kimse yok. 30 kişi beni aradı ‘Bu işi kapatalım’ dedi. Benim 14 tane sözleşmeli konserim iptal oldu ve birçok kaybım var. Ben bir şey istemiyorum. ‘Alkollüydüm, özür dilerim’ desin yeter.

Verilen 3 yıl benim için yeterli değildir. Karara itiraz edeceğim. Sabıkalı olsa dahi benim için bir şey teşkil etmiyor.