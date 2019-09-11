Arda Turan Berkay kavgası neden olmuştu?

Arda Turan Berkay kavgası son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Arda Turan Berkay Şahin kavgası neden olmuştu?” sorusu dava haberinin gündemde yer almasının ardından araştırılıyor. Futbolcu Arda Turan ile Berkay geçtiğimiz yıl Emirgan'daki bir gece kulübünde kavga etmiş, iddialara göre; Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e tacizde bulunmuştu.

ARDA TURAN-BERKAY DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

SON DAKİKA... Duruşma 19 Haziran tarihine ertelendi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan Arda Turan sabah erken saatte avukatıyla birlikte adliyeye geldi.

Futbolcu Arda Turan ile Berkay geçtiğimiz yıl Emirgan'daki bir gece kulübünde kavga etmiş, iddialara göre; Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e tacizde bulunmuştu.

Yaşanan arbede sırasında Berkay'ın burnunun kırıldığı, sonrasında Berkay'ın yattığı hastaneye silahla giden Turan'ın görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Gelişmelerin ardından Turan'a taciz, kasten yaralama, silahla ateş etme, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından dava açıldı.

Davanın ilk duruşması İstanbul-Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda yapılacak. Bugün 32. yaş günü olan Turan ve Berkay avukatları ile birlikte davaya katılacak.