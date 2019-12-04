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  3. Arda Turan aşka geldi! Eşi Aslıhan Doğan'ın yeni yaşını böyle kutladı

Arda Turan aşka geldi! Eşi Aslıhan Doğan'ın yeni yaşını böyle kutladı

Arda Turan aşka geldi! Eşi Aslıhan Doğan'ın yeni yaşını böyle kutladı

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, 34 yaşına bastı.

Eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Arda Turan, kareleye şu duygusal sözleri not düştü: "Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın... Aşkın, sevginin, sadakatin, dürüstlüğün simgesisin... İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar... Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım...."

"İyi ki varsın! Evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim... Seni seviyorum...En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız... Lalipli'nin annesi..."


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