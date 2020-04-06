Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster Covid-19 salgını sebebi ile seyircisiz yayınlanmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasın ufak bir değişikliğe gidildi. Artık seyirciye sor jokerinin yerini uzmana sor jokeri aldı. Joker koltuğuna ise daha önce 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten oturuyor. İşte Arda Ayten hakkında tüm merak edilenler..

ARDA AYTEN KİMDİR?



Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını da programda ifade etmişti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.