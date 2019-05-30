Ara Güler'in izinde İstanbul

BÜLENT ŞANLIKAN

Tarihi makinesiyle yazan Ara Güler’in İstanbul Modern'deki kişisel sergisi izleyiciyle buluştu. İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi’nin özel arşivinden hayata geçirilen koleksiyon kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. AKŞAM’ın medya sponsoru olarak destek verdiği 'İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul' adlı sergiye ilgi yoğun oldu. 29 Mayıs - 17 Kasım tarihleri arasında vatandaşların ziyaret edebileceği sergiye Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ile birlikte çok sayıda sanat ve iş dünyasından davetli katıldı. Sergide, Güler’in çeşitli karanlık oda baskıları, obje ve efemera ile fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalan-

dırmalar da yer aldı.

'ESKi iSTANBUL’U YENİDEN HATIRLAYACAĞIZ'

Sergi açılışında konuşan Oya Eczacıbaşı, “Ara Güler’in koleksiyonumuzdaki bu fotoğraflarını yıllar sonra kişisel bir sergiyle izleyicimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir İstanbul âşığı olarak Ara Güler’in dolaştığı, kayda aldığı semtlerin değişen yüzünü sergideki haritalandırma ile izleyiciye sunuyoruz. Bu haritalara bakarak hepimiz geçmişteki İstanbul’u yeniden hatırlayacağız” dedi.

