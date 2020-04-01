Annesini geçen yıl kaybeden Hande Erçel'e duygulandıran hediye
Ünlü oyuncu Hande Erçel'e bir takipçisinden duygulandıran bir hediye geldi. Geçen yıl mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek annesini kaybeden Erçel'e, annesi ve hiç göremediği torunu Mavi'nin kara kalem bir resmi hediye edildi.
Murat Dalkılıç'la ilişkisi devam eden oyuncu Hande Erçel, geçen yıl annesini kaybetmenin acısını yaşamıştı. Aynı yıl aralık ayında Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirdi.
DUYGULANDIRAN HEDİYE
Sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel'e bir takipçisi yeğeni ve onu hiç göremeyen annesinin kara kalem resmini hediye etti. Sürpriz karşısında çok duygulanan Erçel, takipçisine teşekkür etti.