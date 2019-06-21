Annelik görevini yerine getiremiyor

Neslihan KESKİN

Babalar Günü’nde oğlu Kuzey ile birlikte paylaştığı fotoğrafa ‘Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim’ yazarak kafaları karıştıran Özcan Deniz cephesinden üzücü haber! Deniz, kendisinden 20 yaş küçük gerçek adı ‘Fatıma’ olan Feyza Aktan'a ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. 15 aydır evli olduğu eşinin, oğlu Kuzey'e karşı annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Deniz, eşinin kendisine, ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını ileri sürdü. 1 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Deniz, herhangi bir maddi, manevi tazminat ile nafaka talebinde bulunmadı. Oğlundan ayrı kalmak istemeyen Deniz, eşine Zekeriyaköy’de kendi evine yakın bir villa satın alacak.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Boşanma haberlerinin aksine Feyza Aktan, Özcan Deniz'le çekilmiş karesini paylaşıp altına da "Hayat arkadaşım… Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep başının üzeri oldu, ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin" notunu düştü.