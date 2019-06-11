Anneanne evinde gözleme açtı

Eşi Emre Yetkin ile birlikte aile ziyaretleri yapan Biricik, anneannesinin köy evinde, aldı eline oklavayı gözleme açtı. İlk olarak hamuru yoğuran güzel oyuncu ardından böreğini pişirdi. Yemeğin aşamalarını internetten paylaşan Biricik, "Hayal ettiğimiz tatil gerçekte olan. Anneanne evine gelince durumumuz bu" notunu düştü.