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11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00

Anneanne evinde gözleme açtı

Anneanne evinde gözleme açtı

Güzel oyuncu Burcu Biricik, Antalya’da bulunan anneannesinin yanına gitti.

Eşi Emre Yetkin ile birlikte aile ziyaretleri yapan Biricik, anneannesinin köy evinde, aldı eline oklavayı gözleme açtı. İlk olarak hamuru yoğuran güzel oyuncu ardından böreğini pişirdi. Yemeğin aşamalarını internetten paylaşan Biricik, "Hayal ettiğimiz tatil gerçekte olan. Anneanne evine gelince durumumuz bu" notunu düştü. 

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