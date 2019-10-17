Anne Bengü'nün unutkanlık şikayeti
Geçtiğimiz aylarda kızı Zeynep'i kucağına alan şarkıcı Bengü, iş hayatına hızlı döndü. Ancak bebeğini ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, annelik hakkındaki paylaşımlarına devam ediyor.
Son olarak Bengü, “Günaydın, ben yine bir unutkanlık içinde evden çıktım. Her yerde bir şey unutuyorum. Sanırım lohusalıktan bana kalan bir durum bu… Ya da kafalar o kadar yoğun ki her şeye yetişmeye çalıştığım için kapasite yetmiyor olabilir. Size de oluyor mu? Neyse bir dertleşesim geldi” diyerek takipçileriyle iletişime geçti.