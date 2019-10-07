Anne Bengü'den duygusal paylaşım: 'Aile her şeydir'

Bengü ve Selim Selimoğlu, Ağustos 2018'de nikah masasına oturmuş ve ağustosta kızı Zeynep'i kucaklarına almıştı. Doğumdan kısa bir süre sonra sahnelere dönen Bengü, son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

'AİLE HER ŞEYDİR'

Eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le çekildiği bir karesini Instagram hesabından yayınlayan Bengü, fotoğrafa 'Canlarım. Aile her şeydir' notunu düştü. Kızının iki aylık olduğunu belirten şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.