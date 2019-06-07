07 Haziran 2019 Cuma 00:11 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 00:18
Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinden duyarlı hareket
Yıldız futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, ihtiyaç sahibi 1000 çocuğun ameliyatını karşılayacaklarını açıkladı.
7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak düğünle dünya evine girecek olan İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, anlamlı bir davranışa imza atıyor.
Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, evlilikleri şerefine ihtiyaç sahibi 1000 çocuğun ameliyatını karşılayacaklarını açıkladı.