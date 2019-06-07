Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinden duyarlı hareket

7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak düğünle dünya evine girecek olan İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, anlamlı bir davranışa imza atıyor.

Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, evlilikleri şerefine ihtiyaç sahibi 1000 çocuğun ameliyatını karşılayacaklarını açıkladı.