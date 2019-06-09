Amine Gülşe evlenir evlenmez ilk işi bu oldu

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikahtan saatler sonra Mesut Özil, Instagram sayfasında düğün fotoğraflarını paylaşıp altına 'Mrs.Özil & Mr. Özil' notunu düştü. Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe de nikahtan saatler sonra Instagram’da soyadını ‘Özil’ olarak değiştirdi.





