  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Haziran 2019 Pazar 15:41 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 15:46

Amine Gülşe evlenir evlenmez ilk işi bu oldu

Amine Gülşe evlenir evlenmez ilk işi bu oldu

Futbolcu Mesut Özil ile manken ve oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran Cuma günü muhteşem bir düğünle evlendi. Amine, evlenir evlenmez ilk işi bu oldu...

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Nikahtan saatler sonra Mesut Özil, Instagram sayfasında düğün fotoğraflarını paylaşıp altına 'Mrs.Özil & Mr. Özil' notunu düştü. Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe de nikahtan saatler sonra Instagram’da soyadını ‘Özil’ olarak değiştirdi.


 
 

Mesut Özil´in Düğününe Acun Ilıcalı´nın Dansı Damga Vurdu

PKK´lılar Kaçacak Delik Arıyor... Komandolar Hakurk´u Teröristlere Dar Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Yeryüzü cenneti' Nemrut'a turist akını

Halfeti'de hareketlilik Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla doruğa çıktı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.