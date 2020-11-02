Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den 'Cadılar Bayramı' kutlayanlara sert tepki!

Tolga Karel, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: "Bir ülke düşünün depremde enkaz altında çekilen acılar, insan çığlıkları... Diğer tarafta yapılan Cadılar günü partilerinde atılan coşku çığlıkları. Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Ülke ülke olalı daha önce böyle bir kaypaklık ahlaksızlık görmedi! Sözün bittiği yerdesin Türkiye. Depremde ailesini ve yakınlarını kaybeden tüm acılı insanlarıma burada Amerika'dan başsağlığı diliyorum. Acınızı hissediyorum."

Tolga Karel'in paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak algılandı. Subaşı'nın bu paylaşıma yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.