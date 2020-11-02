02 Kasım 2020 Pazartesi 11:50 | Son Güncelleme:
Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den 'Cadılar Bayramı' kutlayanlara sert tepki!
Bir döneme damga vuran "Yaprak Dökümü" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Tolga Karel, üç yıl önce Amerika'ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, deprem sonrası Cadılar Bayramı kutlayanlara sosyal medya hesabından sitem etti.
Tolga Karel, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: "Bir ülke düşünün depremde enkaz altında çekilen acılar, insan çığlıkları... Diğer tarafta yapılan Cadılar günü partilerinde atılan coşku çığlıkları. Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Ülke ülke olalı daha önce böyle bir kaypaklık ahlaksızlık görmedi! Sözün bittiği yerdesin Türkiye. Depremde ailesini ve yakınlarını kaybeden tüm acılı insanlarıma burada Amerika'dan başsağlığı diliyorum. Acınızı hissediyorum."
Tolga Karel'in paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak algılandı. Subaşı'nın bu paylaşıma yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.