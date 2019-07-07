Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Amazon'la el sıkıştı

Amazon'la el sıkıştı

Amazon'la el sıkıştı

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da rol alan Engin Altan Düzyatan, dijital içerik platformu Amazon Prime’ın dizi projesiyle yeniden setlere dönüyor.

Bu yıl Türkiye’de çeşitli projeler için anlaşmalar yapmaya hazırlanan Amazon Prime, Türkiye pazarına girerken sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olacağı bir proje için çalışmalara başladı. Uzun süren görüşmeler sonucunda, 13 bölümlük bir dizi anlaşması Amazon Prime ile Engin Altan Düzyatan arasında yapıldı. Şirket 2020 yılında bu proje ile Türkiye pazarına giriş yapacak. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Dalkılıç'tan romantik jest! Hande Erçel'e...
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
<p>Mardin’de meslek lisesinde makine bölümünde okuyan Muzaffer Emir Muratoğlu (17) harçlıklarını bir

17 Yaşındaki Genç Mardin’in İlk Yerli Otomobilini Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2 bin rakımda 60 bin kovanla bal hasadı

Spor Toto 1. Lig'de biten transferler