Alp Kırşan'ın yeni yarışması belli oldu!

Daha önce Murat Serezli'nin sunduğu 'Raid The Cage' formatından uyarlanan 'Kapanmadan Kazan' yarışması yeniden ekrana dönüyor.

Yarışmayı ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan sunacak. 'Kapanmadan Kazan'da 2 kişilik takımlar yarışıyor. Yarışmacılardan biri soruları yanıtlarken partneri ise ödülleri topluyor. Her doğru cevabın zaman kazandırdığı yarışmada kapılar ardına kadar açılıyor. Diğer yarışmacı bu sürede toplayabildiği ödüllerle kapıdan çıkabilirse kazanıyor. (Medyatava)