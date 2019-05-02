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  3. Alp Kırşan'ın yeni yarışması belli oldu!

Alp Kırşan'ın yeni yarışması belli oldu!

Alp Kırşan'ın yeni yarışması belli oldu!

Yıllardır Survivor'da gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Alp Kırşan'ın yeni projesi belli oldu. Altı yıl önce atv'de ekrana gelen ve büyük ilgi gören yarışma, bu kez Bloom Medya imzasıyla Star TV'de seyirciyle buluşacak. Yarışmanın sunuculuğunu Alp Kırşan yapacak.

Daha önce Murat Serezli'nin sunduğu 'Raid The Cage' formatından uyarlanan 'Kapanmadan Kazan' yarışması yeniden ekrana dönüyor. 

Yarışmayı ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan sunacak. 'Kapanmadan Kazan'da 2 kişilik takımlar yarışıyor. Yarışmacılardan biri soruları yanıtlarken partneri ise ödülleri topluyor. Her doğru cevabın zaman kazandırdığı yarışmada kapılar ardına kadar açılıyor. Diğer yarışmacı bu sürede toplayabildiği ödüllerle kapıdan çıkabilirse kazanıyor. (Medyatava)

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