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  3. Ünlü Alman model Sophia Thomalla sevgilisi için İstanbul'a yerleşti

Ünlü Alman model Sophia Thomalla sevgilisi için İstanbul'a yerleşti

Ünlü Alman model Sophia Thomalla sevgilisi için İstanbul'a yerleşti

2018'de Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Alman kalecisi Loris Karius'un, Alman model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'a yerleşti.

Transferinden bu yana, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen yakışıklı futbolcunun sevgilisinin Karius'u kıskandığı iddiaları ortaya atılmıştı. 

29 yaşındaki model Sophia Thomalla, "Loris, Almanya'ya antrenmanlar ve maçlardan ötürü nadiren gelebiliyor. Ben de bu sorunu çözebilmek için İstanbul'a yerleştim." ifadelerini kullandı. Türkiye'ye hayran kaldığını söyleyen Thomalla, "Orada harika insanlar ve harika restoranlar var." şeklinde konuştu. 

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