Alman medyası hazmedemedi 

Futbolcu Mesut Özil ile Türkiye tescilli güzeli Amine Gülşe, görkemli bir düğünle evlendi. Düğüne sanat ve televizyon dünyasından ünlü isimler katıldı. Demet Akalın- Okan Kurt, İsmail YK, Engin Altan Düzyatan- Neslişah Alkoçlar ve Tülin Şahin davetliler arasında göze çarpanlar arasındaydı. Çifti bu mutlu gününde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da yalnız bırakmadı. Kızı Leyla'yla beraber gecede boy gösteren Ilıcalı, çiftle çekilmiş karesini paylaşıp altına da “İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer” notu düştü. Ilıcalı’nın bu mesajı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Ilıcalı’ya çok sayıda "Acun abi Mesut’u Fener’e getir" mesajları geldi.

Alman medyası çıldırdı

Amine Gülşe ile dünya evine giren Mesut Özil’e Alman Futbol Federasyonu'ndan kutlama mesajı gelmedi. Almanya’ya dünya şampiyonluğu yaşatan oyuncuların başında gelen Mesut’un düğünüyle ilgili Alman medyasında yayınlanan haberlerde ise Başkan Erdoğan'ın şahitliğine yönelik hazımsızlık dikkati çekti. Deutsche Welle, Die Zeit ve Tagesspiegel gibi yayın organlarında çıkan haberlerde, Erdoğan çiftinin düğüne katılması eleştirildi. Bazı yorumcular daha da ileri giderek, Erdoğan'ın 23 Haziran seçimleri öncesi düğüne gele-

rek siyasi prim yaptığı şeklinde haddini aşan ifadeler kullandı.