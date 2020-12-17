Alişan'nın Fenerbahçe paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Fanerbahçe, evinde ağırladığı Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi. Alişan ise izlediği performanstan memnun kalmadı.

FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSINA İSYAN ETTİ

Twitter hesabında paylaşım yapan Alişan Fenerbahçe'nin performansına isyan etti. Ünlü türkücü Alişan, Fenerbahçe'nin performansı ile ilgili yaptığı paylaşımında ‘Karacabey’le oynuyoruz! Neredeyse tam kadro ve rezillik… Ulan biraz oynayın be kardeşim.

'KANSER OLDUK BE'

Sinir hastası olduk, verem olduk, kanser olduk be!! Yüzümüz gülmeyecek mi? ‘Sizi top oynarken göremeyecek miyiz? Kimi yeneceksiniz? Ne zaman top oynayacaksınız?? Taraftarı ne zaman gururlandıracaksınız?’ ifadelerini kullandı.