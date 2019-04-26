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  3. Alişan'ın eşi Buse Varol'a takipçilerinden tepki: Derdin ne?

Alişan'ın eşi Buse Varol'a takipçilerinden tepki: Derdin ne?

Alişan'ın eşi Buse Varol'a takipçilerinden tepki: Derdin ne"

6 Mayıs 2018'de ünlü şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol geçtiğimiz şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Buse Varol'un doğumdan sonra sık sık saçlarını boyatması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Buse Varol'un dün akşam paylaştığı fotoğrafa yüzlerce yorum geldi. Buse Varol'un takipçileri "Busecim senin saçlarınla derdin ne?, Yeni doğum yapmış biri saçları ile niye bu kadar oynar ki?, Kuaförden çıkmıyorsun var mı özel bir sebebi?" yorumlarında bulundu.

İŞTE BUSE VAROL'A YAPILAN YORUMLAR

* Busecim senin saçlarınla derdin ne?
* Napacağını şaşırdı iyice. Bu kadar hızlı değiştiren de görmedim niye ki acaba?
* Yeni doğum yapmış biri saçları ile niye bu kadar oynar ki? Bu kaçıncı?
* Saçlara bir ton para döktün valla. Madem kestirecektin neden kaynak yaptırdın ilginç ama yakışmış.
* Bence hiç yakışmamış sürekli oynuyorsun eski hali daha güzeldi.
* Ayda kaç defa kuafore gidilir? Buse'ye soralım.
* Kız gene mi saçını değiştirdin depresyonda mısın?
* Neden bu kadar değiştiriyorsun saçlarını anlamadım.
* Kuaförden çıkmıyorsun var mı özel bir sebebi?

Buse Varol geçtiğimiz günlerde oğlu Burak'la ilgili "Pimpirikli bir anne değilim, bebeğimi rahat ve özgür büyütmek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.  Alişan ve Buse Varol sosyal medya hesaplarından sık sık Burak ile çekilen karelerini takipçileriyle paylaşıyor. 

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