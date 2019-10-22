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  3. Alişan'ın eşi Buse Varol korkuttu! Görünmez kaza...

Alişan'ın eşi Buse Varol korkuttu! Görünmez kaza...

Alişan'ın eşi Buse Varol korkuttu! Görünmez kaza...

Futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girmeye hazırlanan Selin Ciğerci, dün kına gecesine organzie etti.

Ünlü isimlerin akın ettiği kınaya oyuncu Buse Varol da katıldı. Ancak gecede Varol'un başına görünmez bir kaza geldi.
Varol, serçe parmağını zedeledi. Çıkışta objektiflere açıklama yapan oyuncu, "Parmağım sandalyeyle tahtanın arasına sıkıştı. Doku zedelenmesi olmuş. Allah'tan kırık yok iki gün sarılı duracak şişti biraz. Çok korktum, çok acıyor ama nazar diyelim" dedi.

TAKİPÇİLERİNİ DE MERAKLANDIRDI

Parmağını gören takipçileri de Buse Varol'a mesajlar yağdırınca bir açıklama da Instagram hesabından yaptı. Varol, önemli bir şeyin olmadığını şu sözlerle anlattı:

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Buse Varol korkuttu! Görünmez kaza...
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