31 Mayıs 2019 Cuma 10:45 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:45
Alişan'dan Buse Varol'a: Ne güzeldin gençliğinde!
Ünlü oyuncu Buse Varol dün akşam platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat'in filtreleri ile kendini yaşlandırdı. Alişan'ın bu videonun altına yaptığı yorum ise takipçilerini güldürdü.
13 Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol ve Alişan arasındaki eğlenceli yorumlaşmalar devam ediyor. Buse Varol'un yaşlandırma efekti ile paylaştığı videonun altına Alişan 'Ne güzeldin gençliğinde be' yorumunu yaptı.
Ünlü çiftin esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.