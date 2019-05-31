Alişan'dan Buse Varol'a: Ne güzeldin gençliğinde!

13 Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol ve Alişan arasındaki eğlenceli yorumlaşmalar devam ediyor. Buse Varol'un yaşlandırma efekti ile paylaştığı videonun altına Alişan 'Ne güzeldin gençliğinde be' yorumunu yaptı.

Ünlü çiftin esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.



