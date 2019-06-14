Alişan'dan Buse Varol ve Demet Akalın'a ürküten teklif

Lunaparkta çekilmiş bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, eşi Buse Varol, arkadaşı Demet Akalın ve Sinan Akçıl gibi birçok ünlüyü etiketledi. Alişan, yaptığı paylaşımın altına “Neredeyse bulup binicem, hadi gidiyor muyuz?” cümlelerini yazdı.

Demet Akalın, Alişan'ın bu paylaşımına “Rüyanda görürsün!” yanıtını verdi.