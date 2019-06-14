Alişan'dan Buse Varol ve Demet Akalın'a ürküten teklif
Buse Varol ile geçiğimiz yıl Mayıs ayında dünya evine giren Alişan, sosyal medyada paylaştığı bir gönderiye başta Buse Varol, Demet Akalın ve Sinan Akçıl olmak üzere birçok ünlü ismi etiketledi.
Lunaparkta çekilmiş bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, eşi Buse Varol, arkadaşı Demet Akalın ve Sinan Akçıl gibi birçok ünlüyü etiketledi. Alişan, yaptığı paylaşımın altına “Neredeyse bulup binicem, hadi gidiyor muyuz?” cümlelerini yazdı.
Demet Akalın, Alişan'ın bu paylaşımına “Rüyanda görürsün!” yanıtını verdi.