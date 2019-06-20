Alişan'a Buse Varol sürprizi! Çok şaşırdı

Geçtiğimiz yıl Buse Varol’la dünyaevine giren şarkıcı, evine geldiğinde kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü partisiyle karşılandı. Buse Varol'un hiçbir masraftan kaçınmadığı partiye 100 davetli katıldı. Pasta keserek espriler yapan Alişan, eşine “İnanılmaz uğraşmışsın, hem maddi hem manevi” diyerek takıldı. Tüm konukları güldüren şarkıcı, eşi ve oğlu Burak’la birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Alişan’la yıllardır dost olan ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Çağla Şikel de sürpriz partinin konuğu oldu. Dostunun her anını sosyal medya hesabından paylaşan Şikel, aldığı hediyeyi sır gibi sakladı.

Demet Akalın, yıllarca kavgalı olduğu Alişan’la, oğlu Burak dünyaya geldikten sonra barışmıştı. Akalın, eski dostunun yaş günü partisinde eşi Okan Kurt ve kızı Hira’yla hazır bulundu.



