Alişan ve Tolga Çevik asker arkadaşı çıktı! O kare sosyal medyayı salladı

Alişan, vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan ünlü şarkıcı Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söyledi. Askerlikte çekildikleri kareyi Instagram hesabından paylaşan Alişan, fotoğrafın altına şu sözleri düştü:

"Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası."