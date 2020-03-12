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  3. Alişan, koronavirüs önlemini böyle duyurdu: Konserler iptal, işler iptal

Alişan, koronavirüs önlemini böyle duyurdu: Konserler iptal, işler iptal

Alişan, koronavirüs önlemini böyle duyurdu: Konserler iptal, işler iptal

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası tedbirler arttı. Alarma geçen ünlüler arasından şarkıcı Alişan, konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Konserler iptal,işler iptal... O zaman evdeyiz ailecek" notunu düştü.

Öte yandan Alişan'ın dışında pek çok ünlü de konserlerini iptal etti. Kıbrıs’ta konser verecek olan Emel Sayın, Aşkın Nur Yengi, Nalan, Hakan Altun, Candan Erçetin ve Serkan Kaya sahneye çıkmama kararı aldı.


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