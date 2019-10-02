Alişan 'Hiçbir masraftan kaçmadım' dedi, Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi

Demet Akalın ve Alişan'ın küslüğü, 6 yıl aradan sonra Burak bebek sayesinde canlı yayında son bulmuştu. Şimdilerde aralarından su sızmayan ikili, sosyal medyadaki son yorumlaşmalarıyla olay oldu.

'HİÇBİR MASRAFTAN KAÇMADIM'

Son olarak Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Alişan, fotoğrafın altına 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' notunu düştü.

'ESKİDEN DAHA CİMRİYDİN'

Alişan'ın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın ise, 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın “Buse’li” hayat!' yazarak dikkat çekti.