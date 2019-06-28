Alişan açıkladı: Bursun benden Adil

Ünlü sanatçı Alişan, Kars Sarıkamış'ta hayvancılık yapan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) birincisi Adil Karadağ'ın peşine düştü. Alişan, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla başarılı öğrenciye ulaşmak ve ona burs vermek istediğini söyledi.

Alişan, video paylaşımının altına şu satırları yazdı:

"Tanıştırayım, bu kardeşlerimiz Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Okulu öğrencisi... İçlerinden Adil Karadağ, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Demek ki; başarı için önemli olan para ve imkanlar değil, düzenli ve planlı çalışmak ve istemek. Seni tebrik ederim kardeşim, maşallah. Bu kardeşime ulaşmak ve burs vermek de bizim görevimiz. Eğer kabul ederlerse ben hazırım. Sana sonuna kadar helal olsun." (Günaydın)

KARDEŞLERİN BÜYÜK BAŞARISI



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.

Geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ'ın ikiz çocukları ilçeye bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencileri olan Adil ve Yunus Karadağ, LGS sınavı öncesi hem ailelerine yardım etti hem de derslerini aksatmadı.





Sınavda 500 tam puan alan Adil Karadağ, "14 yaşındayım. LGS sınavında tam puan aldım. Başarımı disiplinli çalışmama, yılmama borçluyum. Diğer arkadaşlarım son zamanlar yaklaştıkça çalışmalarına gevşetiyorlardı. Ama ben çalışmayı daha da artırdım. Bu süreç bana başarıyı getirdi" demişti.