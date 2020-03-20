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  3. Alina Boz'dan virüs yorumu: Dünyamız bize bir mesaj veriyor!

Alina Boz'dan virüs yorumu: Dünyamız bize bir mesaj veriyor!

Alina Boz'dan virüs yorumu: Dünyamız bize bir mesaj veriyor!

Genç oyuncu Alina Boz, koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından önlem alan isimlerden biri oldu.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan koronavirüse karşı önlem alan isimlerden biri de oyuncu Alina Boz oldu. 21 yaşındaki oyuncu, daha önce dışarıda çekildiği bir pozunu paylaşarak, "Doğamız, dünyamız bize bir mesaj veriyor" notunu düştü. Genç oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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