Alina Boz'dan virüs yorumu: Dünyamız bize bir mesaj veriyor!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan koronavirüse karşı önlem alan isimlerden biri de oyuncu Alina Boz oldu. 21 yaşındaki oyuncu, daha önce dışarıda çekildiği bir pozunu paylaşarak, "Doğamız, dünyamız bize bir mesaj veriyor" notunu düştü. Genç oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.