Alina Boz'dan acı veda: Huzur içinde uyu pamuk kalplim

Alina Boz’un bir süredir hasta olan köpeği öldü. Ünlü oyuncu köpeğine şu sözlerle veda etti;

"Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım.. Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim. Aslında dilerim ki senin gidişin birlerine fayda sağlasın. O yüzden; Lütfen, lütfen ve lütfen durumunuz yeterli ise köpeklerinize yılda bir kan testi yaptırın. Çünkü bazen dostlarımız bize çektikleri acıları göstermek istemeyebilirler. Ben bunu çok geç öğrendim, yetişemedim. Dilerim ki siz yetişirsiniz.

ALİNA BOZ'A SEVGİLİSİNDEN DESTEK

Uzun zamandır Alina Boz ile aşk yaşayan Mithat Can Özer, bu fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazdı; Yas sevgi için ödediğimiz bedeldir.. Seni çok seviyoruz aslan...

