Alina Boz kimdir? Koronavirüse yakalanan Alina Boz kaç yaşında?

Aşk 101 oyuncusu Alina Boz koronavirüse yakalandığını öğrendi. Dizinin 2. sezon çekimlerine başlayan ekip, çekimleri durdurdu. Alina Boz'un ardından, başrol oyuncuları Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonuçları pozitif çıktı.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus kökenli olan Alina Boz, Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk olarak "Cesur Hemşire" dizisinde "Canan" olarak ekranlara adım attı. Alina Boz, esas çıkışını ise "Paramparça" dizisinde canlandırdığı "Hazal" karakteri ile yaşadı.

2016 yılında kadrosunda Zafer Algöz ve Melek Baykal gibi usta isimlerin yer aldığı "Kaçma Birader" adlı filmde de rol alan Alina Boz, Ata Demirer ve Justin Bieber ile Avea reklamlarında bulunan genç oyuncu reklam filminde yer aldı.

2017 yapımı Sevda’nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Alina Boz son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi "Vatanım Sensin" de rol almıştır. Alina Boz son olarak Elimi Bırakma isimli dizinin başrolünü üstlenmiştir.