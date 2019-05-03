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Alina Boz evleniyor mu?

Alina Boz evleniyor mu"

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Elimi Bırakma' dizisinin güzel oyuncusu Alina Boz ve aynı dizideki rol arkadaşı Alp Navruz geçtiğimiz gün Kartal İstMarina AVM'de görüntülendiler. Alina Boz, Mithat Can Özer ile evleneceği iddialarına cevap verdi.

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde parmağındaki yüzükle çok konuşulan Alina Boz, evlilik haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Güzel oyuncu,"  O gün setten gelmiştik parmağımdaki yüzüğü çıkarmamıştım yanlış anlaşılmış sanırım. Hatta şuanda setten geliyoruz ikimizde de rol gereği parmağımızda yüzükler var. O gün çıkan haberler doğru değil. " şeklinde konuştu.

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