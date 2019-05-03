Alina Boz evleniyor mu?

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde parmağındaki yüzükle çok konuşulan Alina Boz, evlilik haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Güzel oyuncu," O gün setten gelmiştik parmağımdaki yüzüğü çıkarmamıştım yanlış anlaşılmış sanırım. Hatta şuanda setten geliyoruz ikimizde de rol gereği parmağımızda yüzükler var. O gün çıkan haberler doğru değil. " şeklinde konuştu.