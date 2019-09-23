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  3. Ali Sunal: Bu ayakların sahibi sayesinde yeniden doğdum

Ali Sunal: Bu ayakların sahibi sayesinde yeniden doğdum

Ali Sunal: Bu ayakların sahibi sayesinde yeniden doğdum

1.5 ay önce kızı Narin’i kucağına alan Ali Sunal, doğum gününü sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Ünlü sunucu Ali Sunal, geçen yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuş, 1.5 ay önce kızı Narin’i kucağına almıştı. Dün de Ali Sunal’ın doğum günüydü. 

'YENİDEN DOĞDUM'

42 yaşına basan oyuncu, bebeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına, "Hayatımın en güzel hediyesini bu doğum günümde aldım. Aslında 7 Ağustos’ta bu ayakların sahibi sayesinde yeniden doğdum. Her günümüz kutlama gibi geçsin Narikom" notunu düştü.

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