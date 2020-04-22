Ali Atay'ın gözlerini dolduran hediye

Ali Atay’ın hayranları da ünlü oyuncunun doğum gününde Kamboçya’daki bir köye Aynebilim Aşevi vasıtasıyla bağışta bulundu. Aşevinin yardım yaptığı çocuklar, üzerinde “Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. Oğlun Fikret Ali, eşin Hazal’la birlikte nice mutlu senelere” yazan kağıtlarla poz verdi. Fotoğraflar Ali Atay’ı duygulandırdı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından “Çok teşekkür ederim. Ne diyebilirim bilmiyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Gözlerim doldu.” şeklinde bir mesaj yayınladı.

HAZAL KAYA'DAN DUYGUSAL KUTLAMA

Hazal Kaya ise 44 yaşına giren eşi Ali Atay‘ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Ali Atay‘ın tek fotoğrafını paylaşana Hazal Kaya, bir de doğuma giderken çekilmiş bir karesini yayınladı. Güzel oyuncu paylaşımına “Seni çok seviyorum…Hep birlikte nice senelerimiz olsun. İyi ki doğdun sevdiğim” notunu düştü.