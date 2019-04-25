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  3. Aleyna Tilki'ye benzerliği herkesi şaşırttı

Aleyna Tilki'ye benzerliği herkesi şaşırttı

Aleyna Tilki'ye benzerliği herkesi şaşırttı

Sosyal medya kullanıcısı bir kız Aleyna Tilki'ye benzerliği ile herkesi şaşırttı. Aleyna Tilki'ye benzeyen kız yanına gelen Tilki hayranını kırmayarak onunla fotoğraf çektirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan gencin Aleyna'ya benzerliği çok konuşuldu.

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Genç popçu Aleyna Tilki'ye benzeyen bir sosyal medya kullanıcısı, önceki gün yaptığı paylaşımla olay oldu.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda genç kız, kendisini Aleyna sanan kızla çekilmiş fotoğrafını; “Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye” notuyla paylaştı. Paylaşılan bu kare ve yapılan yorum kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, benzerlik görenleri şaşkına uğrattı.

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