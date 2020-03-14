Aleyna Tilki'nin 'Yalan' şarkısı neden tutmadı?

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

BÜYÜK SÖZÜ DİNLEMEDİ

Aleyna Tilki’nin ‘Yalan’ şarkısı büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Şarkının söz ve müziği de kendisine ait.

Sandı ki bu saatten sonra ne yaparsam yapayım tutar.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Bir iki şarkı tutunca star olunmayacağını bilmesi gerekirdi.

‘Şarkı önemli değil, hayran kitlem hep yanımda’ demekle olmadığını eminim ki bu şarkıyla da anlamıştır.

Çünkü en acımasız yorumlar sevenlerinden geldi.

‘Yalan’ şarkısı neden tutmadığına gelecek olursak;

Şarkının sözleri çok kısa…

Anlatılmak istenen tam olarak anlatılmamış.

Eminim ki şarkıyı ilk dinlettiği insanlarda bu eksikliği görüp, uyarmıştır.

Ama Aleyna işte…

Her şeyi ben biliyorum edasından bir an önce kurtulmalı.

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