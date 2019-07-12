Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor

Barış Kocaoğlu'nun yazısının "Tilkiler Kardashianlar’a karşı" bölümündeki yorumlar şöyle:

Renkli ve ışıltılı bir dünya bu.

Haliyle insanları etkiliyor.

Uzaktan bu dünyaya bakan herkes içinde olmak istiyor.

Oysa bu ünlüler dünyası da bir sektör. Aynı otomotiv, turizm, enerji gibi...Adı ‘eğlence’ olduğu için sanırım herkes içine girmek istiyor.

Bakınız Aleyna Tilki’nin annesi ve babası... Biri annesinin sahip olduğu öğrenci yurdunda yönetici diğeri askeriye bünyesinde çalışan bir işçi aslında.

Bu iki isim geçtiğimiz hafta ‘Tanınmış kişi’ olarak kodladılar kendilerini.

Nasıl mı? Instagram’da... Evet, yanlış okumadınız.

Hatta Instagram da her ikisini ‘Tanınmış Kişi’ olarak onayladı ve mavi tıkları verdi.

Annesi ve babası, Aleyna’nın kontenjanından ‘ünlüler’ şimdi.

Annesi Havva Hanım zaten bu sektöre bir yerinden girmek ister gibiydi.

Hemen her fırsatta sesinin güzelliğinden bahsetti hatta stüdyoya girip şarkı bile kaydetti.

Son olarak bir şarkıya söz yazdı.

Küçük kardeş Ayça da anne eliyle ünlü yapılıyor şimdilerde. Bir çocuk filminin kadrosuna dahil edildi Ayça Tilki.

Annesiyle birlikte Eskişehir’de çekimlerde şu anda. Baba ise asıl işinin yanında menajerliğe heves etmişti bir dönem. Anlayacağınız bir Kardashian Ailesi olayıyla karşı karşıya Türkiye. Aileden her bireyin ünlü olduğu, popülerliğin, eğlencenin, skandalın dibine vurulduğu bir konsept bu. E ne diyelim, yerli Kardashianlar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Buyurun birlikte izleyelim, Tilkiler Kardashianlar’a karşı!

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