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  3. Aleyna Tilki'den iddialı sözler: 'Zirvede sıkılıyorum'

Aleyna Tilki'den iddialı sözler: 'Zirvede sıkılıyorum'

Aleyna Tilki'den iddialı sözler: 'Zirvede sıkılıyorum'

Genç yaşta şöhret olan ve her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başaran Aleyna Tilki, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, eğitim hayatını ABD’de sürdürmek için geçtiğimiz günlerde ülkeyi terk etti. Şimdilerde Amerika'da yaşayan Tilki, sosyal medya sayfasından takipçileriyle yeni imajını paylaştı. 

'ZİRVE YETERİNCE SERSERİ DEĞİL'

Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ise dikkat çekti. Genç popçu, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil,sıkılıyorum." dedi.

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