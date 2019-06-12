Aleyna Tilki'den fotoşop iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz gün plajda çekilen videosu çok konuşulan Aleyna Tilki bu kez sosyal medyayı salladı. Yayınlanan videosunun ardından çok kilo almış yorumları yapılan genç popçu Aleyna Tilki kendisini zayıf gösteren bir fotoğraf paylaştı. Aleyna Tilki'nin fotoğrafının üzerinde oynama yapıldığını fark eden takipçileri 'Sen büyüdün de fotoşop mu yapıyorsun, Bacaklarında fotoşop var' yorumlarında bulundular.



ALEYNA TİLKİ'DEN FOTOŞOP İDDİALARINA CEVAP!

Aleyna Tilki fotoşop yorumları için 'Ya güzelliğime inanamıyorsunuz gerçteken. Gerçek olamayacak kadar güzel miyim anlamadı. Birkaç ay öncenin fotoğrafı bu bu stylingimi sevdiğim için paylaştım' dedi.

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN FOTOĞRAFINA GELEN O YORUMLAR!

* Bacak fotoşop...

* Çen büyüdün de fotoçop mu yapıyorsun?

* Photoshop yorumlarını okumaya geldim.

* Eski fotodur yada fotoshop bu kadar zayıf değildin çünkü..

* Bu kız ne zaman düzgün fotoğraf çekinmeyi öğrenecek?

* Reis çizmeleri çok aradın mı?



