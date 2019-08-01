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  3. Aleyna Tilki'den çok konuşulacak paylaşım: Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum

Aleyna Tilki'den çok konuşulacak paylaşım: Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum

Aleyna Tilki'den çok konuşulacak paylaşım: Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum

Aleyna Tilki sosyal medya hesabı üzerinden çobanlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Tilki: ‘Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum’ ifadelerini kullandı.

Gerek şarkıları gerekse sosyal medya kullanımı ile dikkat çeken Aleyna Tilki son attığı tweette şaşırtan açıklamalarda bulundu. Tilki tweetinde: ‘Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla. Dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!’ cümlelerine yer verdi.

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