Aleyna Tilki'den çok konuşulacak paylaşım: Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum
Aleyna Tilki sosyal medya hesabı üzerinden çobanlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Tilki: ‘Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum’ ifadelerini kullandı.
Gerek şarkıları gerekse sosyal medya kullanımı ile dikkat çeken Aleyna Tilki son attığı tweette şaşırtan açıklamalarda bulundu. Tilki tweetinde: ‘Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla. Dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!’ cümlelerine yer verdi.