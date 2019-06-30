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  3. Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye dev konser

Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye dev konser

Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye dev konser

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17.'si düzenlenen Finduk Festivali’nde sahne aldı. Yaklaşık 30 bin kişiye şarkı söyleyen Aleyna Tilki, sahne performansıyla dinleyenleri coşturdu. Konser alanı dolunca Aleyna Tilki’yi dinlemek isteyen hayranları balıkçı teknelerini doldurdu.

Bu yıl 17.’ncisi düzenlenen Finduk Festivali’nin 2. gününde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sahne aldı. Konser vereceği alana tekne ile gelen Aleyna Tilki, sahneye dinleyenlerinin tezahüratları eşliğinde çıktı. Aleyna Tilki, popüler olan şarkılarının yanı sıra birçok şarkıyı da seslendirdi. Akçakoca’ya yakın illerden gelen dinleyicileri ile birlikte Akçakocalılar konsere akın etti. Yaklaşık 30 bin kişiye şarkılarını seslendiren Aleyna Tilki, sahne performansıyla büyüledi.

Ünlü şarkıcıya Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz plaket ve çiçek verdi. Okan Yanmaz, “Akçakoca bu tabloları özlemişti. Artık özlem bitti. Bu muhteşem tablo Akçakoca’da tekrarlanacak, sürekli olacak” dedi. Aleyna Tilki Başkan Yanmaz’ın elinden aldığı plaketin ardından şarkılarına devam etti.

Yoğunluk nedeniyle konser alanında yer bulmayan ünlü şarkıcının birçok hayranı da çevredeki balıkçı teknelerini doldurdu.
  (İHA)

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