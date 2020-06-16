Aleyna Tilki ve Kadir Güneş barıştı! Çift soluğu tatilde aldı

Aleyna Tilki ve modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Genç çift önceki gün Mandarin Otel’in plajındaydı. Yanlarında Gülnur Güneş ile YouTuber Danla Bilic de vardı.

Birlikte suya girip yüzen Aleyna Tilki ve sevgilisinin deniz keyfi, otel görevlilerinin “Muhabirler geliyor” uyarısıyla yarım kaldı.

Tilki locasına dönüp perdeleri kapattırdı, Güneş önce locaya gitti, ardından odasına çıktı.